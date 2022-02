Dominik Paris: «Mai avuto né psicologi né mental coach. Penso che non mi aiuterebbe» (Di sabato 5 febbraio 2022) Su Sportweek un’intervista a Dominik Paris. Domani sarà protagonista della discesa olimpica maschile di Pechino. Racconta che anche se in gara si è rivali, fuori dalla pista si può essere amici. «Credetemi: una cosa è la grande rivalità che c’è nei minuti della gara, tutt’altra cosa sono i rapporti che si possono mantenere fuori dalle gare». Tra i suoi amici cita Christian Ghedina. «Era bravissimo. Sembrava che non avesse paura di niente. Era un po’… matto». Paris ha un passato giovanile da calciatore: come libero, ma anche a centrocampo e in attacco. Tifa Milan. «Milanista. In primavera mi sono imposto di andare a San Siro a vedere una partita». Si racconta molto diverso sugli sci rispetto alla vita di tutti i giorni. «C’è una bella differenza. Quando scio sono estremamente più cattivo, nella vita sono più tranquillo, più calmo». Mai ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Su Sportweek un’intervista a. Domani sarà protagonista della discesa olimpica maschile di Pechino. Racconta che anche se in gara si è rivali, fuori dalla pista si può essere amici. «Credetemi: una cosa è la grande rivalità che c’è nei minuti della gara, tutt’altra cosa sono i rapporti che si possono mantenere fuori dalle gare». Tra i suoi amici cita Christian Ghedina. «Era bravissimo. Sembrava che non avesse paura di niente. Era un po’… matto».ha un passato giovanile da calciatore: come libero, ma anche a centrocampo e in attacco. Tifa Milan. «Milanista. In primavera mi sono imposto di andare a San Siro a vedere una partita». Si racconta molto diverso sugli sci rispetto alla vita di tutti i giorni. «C’è una bella differenza. Quando scio sono estremamente più cattivo, nella vita sono più tranquillo, più calmo». Mai ...

