Diretta Inter-Milan 1-0. Perisic al volo batte Maignan, nerazzurri avanti nel derby (Di sabato 5 febbraio 2022) È il giorno del derby di Milano. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadina Inter-Milan che torna a valere lo scudetto: i nerazzurri cercano il successo che... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 febbraio 2022) È il giorno deldio. Allo Stadio Meazza in San Siro va in scena alle 18.00 la stracittadinache torna a valere lo scudetto: icercano il successo che...

Advertising

Inter : #DerbyMilano -1: in diretta da Appiano Gentile le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch in vista del #DerbyMilano ??? Seguici ?? - Inter : ?? | #UCL Scopri la lista dei nerazzurri che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta della… - CalcioOggi : Inter-Milan 0-0 | La diretta del derby - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : Diretta Inter-Milan 0-0. Miracolo di Maignan sul tentativo a botta sicura di Dumfries - #Diretta #Inter-Milan… -