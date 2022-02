Diletta Leotta e quell’abbraccio che ha fatto impazzire i fan | “sei il migliore che potessi desiderare”

Leggi su altranotizia

(Di sabato 5 febbraio 2022)è un personaggio che ormai è diventato familiare a tutti gli italiani. Una popolarità derivata dall’essere il volto principale di Dazn, ma non soltanto. Ed ora la vediamo abbracciata ad una persona speciale. A Chi? Per un’estate intera hasognare milioni di donne. Amata ed invidiata per aver vissuto una bellissima storia d’amore con l’attore turco Can Yaman. Quei resoconti quotidiani sui loro spostamenti, sulle visite alle rispettive famiglie fino a quella presunta proposta di matrimonio che avrebbe segnato, a quanto pare, l’inizio della fine di quella storia, hanno appassionato per settimane una miriade di persone.-Altranotizia, se già prima lo era, da quel momento è diventata ancora di più un ...