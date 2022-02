Di Maio lascia il comitato di garanzia Grillo lo gela | Limiti a durata cariche

Advertising

petergomezblog : M5S, Di Maio lascia il Comitato di garanzia. La lettera a Conte e Grillo: “Sostengo il nuovo corso, ma voglio la li… - Agenzia_Ansa : Luigi Di Maio si è dimesso dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L'annuncio arriva con una lettera a Giu… - ilriformista : La faida nei 5 Stelle tra #DiMaio e #Conte vede il primo dimettersi dal Comitato di garanzia, rivendicando la sua a… - sotirias : RT @Virus1979C: Movimento 5 Stelle, Adnkronos: Di Maio lascia comitato di garanzia. - virnamellini : RT @Virus1979C: (Esprimere opinioni diverse ci sta.Esultare con Rosato e fare il guappo contro Conte in tv, no!) M5S, Di Maio lascia il Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio lascia

Guerra m5s Dii garanti, ma Conte non cede. Grillo vuole una tregua L'ora del "che fai mi cacci?" - Mosse - Per evitare il "processo" dinanzi agli iscritti, l'ex capo si dimette dal suo ruolo. Ma il ...Pericolo pareggiato 1' dopo, disattenzione in difesa, Denon arriva in tempo. La partita è ...( Sandon per Crecco e Giacomelli per Dalmonte) e altrettanti per Grosso al 24' con Zerbin che...In questa edizione: Il vaccino protegge al 95% dalle forme gravi, Caos M5S, Di Maio lascia Comitato di garanzia, Allarme produzione, in calo a gennaio: -1,3%, Addio a Monica Vitti, lacrime e applausi.È il Movimento Cinque Stelle, ma sembra poker. Con il ministro, Luigi Di Maio, che gioca la carta delle dimissioni dal comitato di garanzia, prima che gliele chiedano in assemblea. Con il presidente e ...