Derby Inter-Milan, Nosotti: “Leao in forma, Kessie trequartista bella idea” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il giornalista Marco Nosotti ha affrontato alcuni temi del Derby Inter-Milan di Serie A e di alcuni calciatori rossoneri. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di sabato 5 febbraio 2022) Il giornalista Marcoha affrontato alcuni temi deldi Serie A e di alcuni calciatori rossoneri. Le dichiarazioni

Advertising

iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - CB_Ignoranza : La signora Giancarla era già pronta a prendere quattro tram e stare lì fuori da San Siro per seguire il Derby con l… - cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Enfant_Terryble : RT @tobarwi: Jürgen che racconta il Derby e l‘Inter a „noi“ crucchi ?? #Inter #amala #Derby #InterMilan - carlhoe_ : Guardando il derby Inter-Milan perché a me purtroppo del calcio interessa -