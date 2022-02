David Beckham e la moglie che «da 25 anni mangia sempre gli stessi piatti»

(Di sabato 5 febbraio 2022) A lui, buongustaio, piace far assaggiare ai commensali quello che lui trova particolarmente buono. Ma Victoria, fedele al suo regime alimentare, non gli dà mai soddisfazione: «le stesse cose da 25, non tocca altro», si lamenta il marito. Ecco quali sono

Mentreraccontava quanto sia un buongustaio, ospite del podcast Café's Table 4 dedicato a chi ama il cibo e la cucina, è saltata fuori anche una particolarità sulle abitudini di Victoria ...E pare chesi sia stancato di risanare la situazione finanziaria della moglie . Per ora, per lei, di 'speziato' , o meglio, 'salato' , c'è solo il conto del commercialista. iO Donna ©...A lui, buongustaio, piace far assaggiare ai commensali quello che lui trova particolarmente buono. Ma Victoria, fedele al suo regime alimentare, non gli dà mai soddisfazione: «Sempre le stesse cose da ..."Mangiare e bere mi emoziona parecchio - ha confessato Beckham - e quando provo qualcosa di buono, voglio che lo assaggino tutti”. Sfortunatamente per lui, però, la moglie non è tra quei “tutti”: ...