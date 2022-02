Danilo Petrucci, la Ducati lo porta nel Nuovo Mondo: correrà in MotoAmerica (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo le sabbia arabe della Dakar 2022, il centauro giraMondo cambia obiettivo mettendo gli occhi su un altro continente. Danilo Petrucci e la Ducati faranno squadra nella MotoAmerica, l’accordo è stato ufficializzato nelle ultime ore. L’ex pilota della MotoGP si tufferà in questa nuova avventura andando a vivere proprio negli States. Si apre un Nuovo capitolo professionale per Petrux. Danilo Petrucci e Ducati: le reazioni dopo l’accordo Le prime parole di Danilo Petrucci dopo l’ufficialità dell’accordo con la scuderia di Borgo Panigale per la MotoAmerica: “Sono felicissimo di tornare a correre con la Ducati, e vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo le sabbia arabe della Dakar 2022, il centauro giracambia obiettivo mettendo gli occhi su un altro continente.e lafaranno squadra nella, l’accordo è stato ufficializzato nelle ultime ore. L’ex pilota della MotoGP si tufferà in questa nuova avventura andando a vivere proprio negli States. Si apre uncapitolo professionale per Petrux.: le reazioni dopo l’accordo Le prime parole didopo l’ufficialità dell’accordo con la scuderia di Borgo Panigale per la: “Sono felicissimo di tornare a correre con la, e vorrei fare un ringraziamento speciale a tutte le ...

