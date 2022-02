Dad dimezzata e tamponi fai da te | le novita' da lunedi'

(Di sabato 5 febbraio 2022) Entreranno in vigore con l'uscita sulla Gazzetta ufficiale, e quindi presumibilmente da' le nuove misure per la gestione dei casi di positivita' nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri di mercoledi' 2 febbraio. Per la scuola ...

Advertising

statodelsud : Covid e scuola: da Dad dimezzata ai tamponi fai da te, le novità da lunedì - Pino__Merola : Covid e scuola: da Dad dimezzata ai tamponi fai da te, le novità da lunedì - Lucavad72 : RT @SkyTG24: #Covid19 e scuola: da Dad dimezzata ai tamponi fai da te, le novità da lunedì - SkyTG24 : #Covid19 e scuola: da Dad dimezzata ai tamponi fai da te, le novità da lunedì - infoitinterno : Dad dimezzata e tamponi fai da te: tutte le novità in vigore da lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Dad dimezzata

Sky Tg24

Entreranno in vigore con l'uscita sulla Gazzetta ufficiale, e quindi presumibilmente da lunedi' le nuove misure per la gestione dei casi di positivita' nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri ...Per la secondaria di I e II grado, non vaccinati incon due o più casiDopo la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, quindi presumibilmente da lunedì, entreranno in vigore le nuove norme per la gestione dei casi di positività nelle scuole decise dal Consiglio dei Ministri ...Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. E’ previsto l’utilizzo di mascherine ffp2 da parte dei docenti e ...