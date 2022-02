Da Italia Team a Italia Team: ‘buona fortuna agli azzurri di Pechino’ dagli atleti di Tokyo (Di sabato 5 febbraio 2022) Come fa Caterina Banti nella sua intervista rilasciata a Il Faro online, fa pure Federica Cesarini. Interpretando evidentemente il pensiero dei colleghi estivi, per quelli invernali che si stanno giocando la medaglia olimpica a Pechino. Sono passati pochi mesi dai successi straordinari di Tokyo e sembra iniziare bene l’avventura dell’Italia Team alle Olimpiadi Invernali. mentre, sono in corso eliminatorie e qualifiche negli altri sport, per sognare ancora podi importanti, gli azzurri festeggiano la prima medaglia Italiana vinta ai Giochi. Francesca Lollobrigida mette l’argento al collo nel pattinaggio su pista e commossa incredula dedica l’alloro alla sua famiglia e a chi da casa, dall’altra parte del mondo nella ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022) Come fa Caterina Banti nella sua intervista rilasciata a Il Faro online, fa pure Federica Cesarini. Interpretando evidentemente il pensiero dei colleghi estivi, per quelli invernali che si stanno giocando la meda olimpica a Pechino. Sono passati pochi mesi dai successi straordinari die sembra iniziare bene l’avventura dell’alle Olimpiadi Invernali. mentre, sono in corso eliminatorie e qualifiche negli altri sport, per sognare ancora podi importanti, glifesteggiano la prima medna vinta ai Giochi. Francesca Lollobrigida mette l’argento al collo nel pattinaggio su pista e commossa incredula dedica l’alloro alla sua famiglia e a chi da casa, dall’altra parte del mondo nella ...

Advertising

Federciclismo : È subito grande Italia ???? a #Fayetteville2022 ?? Gli azzurri trionfano nella prova di apertura dedicata al Team Rela… - MSF_ITALIA : Team #MSF a #Lampedusa per offrire supporto psicologico ai sopravvissuti all'ultimo naufragio, in cui sette persone… - bsant54 : RT @Luciowild65: Tokio 2020(21) , Pechino 2022 divise team Italia Armani medaglia di legno , mamma che brutte - PMI_Italia : Il decalogo, realizzato da un team di professionisti guidato da Francesca Trainini (Chair di Impala e VicePresident… - SIHTA_Italia : RT @LeadMedIt: In sanità, come nei più grandi team, è importante saper mettere da parte gli egoismi e fare squadra, verso obiettivi comuni.… -