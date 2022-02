Curling misto, Olimpiadi Pechino 2022: Italia-Cina e Italia-Svezia. Programma 6 febbraio, orari, tv, streaming (Di sabato 5 febbraio 2022) L’Italia continua a sognare nel torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno incominciato conquistando quattro vittorie consecutive e, dopo i due impegni odierni contro Australia e Gran Bretagna, torneranno sul ghiaccio domenica 6 febbraio per disputare altre due partite, cruciali per la qualificazione alle semifinali dei Giochi. Gli azzurri se la dovranno vedere contro la Cina di Fan Suyuan e Ling Zhi, padroni di casa che ha strabiliato nelle prime giornate: appuntamento alle ore 07.05. A seguire la coppia tricolore affronterà la sempre temibile Svezia: alle ore 13.05 il temutissimo incrocio con Almida de Val e Oskar ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) L’continua a sognare nel torneo didoppioalleInvernali di. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno incominciato conquistando quattro vittorie consecutive e, dopo i due impegni odierni contro Australia e Gran Bretagna, torneranno sul ghiaccio domenica 6per disputare altre due partite, cruciali per la qualificazione alle semifinali dei Giochi. Gli azzurri se la dovranno vedere contro ladi Fan Suyuan e Ling Zhi, padroni di casa che ha strabiliato nelle prime giornate: appuntamento alle ore 07.05. A seguire la coppia tricolore affronterà la sempre temibile: alle ore 13.05 il temutissimo incrocio con Almida de Val e Oskar ...

