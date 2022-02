Curling | Italia epocale! Battuta la Gran Bretagna | Stefania Costantini e Amos Mosaner sono in semifinale alle Olimpiadi!

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’ha sconfitto i Campioni del Mondo!Constantini hanno travolto la, hanno acchilito la squadra più forte in circolazione, hanno dettato legge contro l’avversario più quotato e temuto della vigilia nel torneo didoppio mistoOlimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri siimposti per 7-5 sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese: difendono la propria imbattibilità ai Giochi, infilano addirittura la sesta vittoria consecutiva e si confermano saldamente al comando della classifica generale. La nostra Nazionale si qualifica per le semifinali con addirittura tre turni di anticipo, continua a sognare la clamorosa magia e ora è in piena lotta per la ...