Csm, l’Anm: “La riforma tarda a vedere la luce, c’è il rischio che non arrivi in tempo. La politica inerte ha una pesante responabilità” (Di sabato 5 febbraio 2022) “È forte e fondata” la preoccupazione che la riforma del Consiglio superiore della magistratura “non potrà essere varata in tempo utile” per il rinnovo dell’organo, previsto a luglio prossimo. È l'”allarme” che il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha voluto “rinnovare” all’apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale, riunito a Roma due giorni dopo l’appello del capo dello Stato affinché “le riforme annunciate” in tema di giustizia “giungano con immediatezza a compimento”. E “quella forse più importante”, dice Santalucia ai colleghi, “certo quella più attesa, tarda a vedere la luce“. Ma specifica che “a dispetto di qualche malevola voce, indifferente alla realtà e affezionata ai pregiudizi”, nessuno dentro l’Anm “ha brigato e briga per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “È forte e fondata” la preoccupazione che ladel Consiglio superiore della magistratura “non potrà essere varata inutile” per il rinnovo dell’organo, previsto a luglio prossimo. È l'”allarme” che il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha voluto “rinnovare” all’apertura dei lavori del Comitato direttivo centrale, riunito a Roma due giorni dopo l’appello del capo dello Stato affinché “le riforme annunciate” in tema di giustizia “giungano con immediatezza a compimento”. E “quella forse più importante”, dice Santalucia ai colleghi, “certo quella più attesa,la“. Ma specifica che “a dispetto di qualche malevola voce, indifferente alla realtà e affezionata ai pregiudizi”, nessuno dentro“ha brigato e briga per il ...

