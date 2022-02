Covid uccide famiglia: parroco, celebriamo quinto funerale (Di sabato 5 febbraio 2022) "È per la quinta volta che ci troviamo in questa chiesa per celebrare i funerali di appartenenti ad una stessa famiglia". Ha iniziato così la sua omelia don Osvaldo Brugnone, il giovane parroco della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) "È per la quinta volta che ci troviamo in questa chiesa per celebrare i funerali di appartenenti ad una stessa". Ha iniziato così la sua omelia don Osvaldo Brugnone, il giovanedella ...

Covid uccide famiglia: funerali 2 donne a Pietraperzia Fuori dalla chiesa Madre di Pietraperzia (Enna) è stato affisso un cartellone che ritrae i 5 componenti della famiglia non vaccinata e morta per covid nell'arco di un mese. Anche la consuocera della coppia deceduta coi figli è morta. Oggi alle 15.30 si svolgeranno i funerali delle due donne, madre e figlia, morte l'altro ieri a distanza di ...

