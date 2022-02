Covid, quarantena dimezzata per i non vaccinati: la circolare del ministero della Salute (Di sabato 5 febbraio 2022) la per le persone non vaccinate - o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni - passa da dieci giorni a cinque. Lo stabilisce una circolare del ministero della ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) la per le persone non vaccinate - o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni - passa da dieci giorni a cinque. Lo stabilisce unadel...

Advertising

SkyTG24 : La quarantena dopo contatto con positivo passa a 5 giorni per i non vaccinati - MediasetTgcom24 : Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati #covid #ministerodellasalute… - DarioNardella : Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente… - Stella72646015 : RT @ChanceGardiner: L'atleta belga di 25 anni Kim Meylemans è stata portata in una struttura di quarantena del governo cinese dopo essere r… - isladecoco7 : RT @ChanceGardiner: L'atleta belga di 25 anni Kim Meylemans è stata portata in una struttura di quarantena del governo cinese dopo essere r… -