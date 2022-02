Covid oggi Sicilia | 7 405 contagi | bollettino 5 febbraio

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.405 i nuovida Coronavirus, 52022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 78 morti, ma solo 5 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Le vittime nella Regione sono state 8.780 dall’inizio dell’emergenza pandemica. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.091 tamponi, tra molecolari e antigenici. Gli attuali positivi salgono così a 265.146 nell’isola. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.414, mentre si trovano in terapia intensiva 128 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.647 a Palermo, 1.204 a Catania, 1.420 a Messina, 676 a Ragusa, 447 a Trapani, 752 a Siracusa, 555 a Caltanissetta, ...

Advertising

GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - Adnkronos : Secondo #Galli è difficile dire perché ci siano tanti morti: 'Servono altri dati”. #Covid - Cicciodicastri : Sinceramente, io non ragiono più con quella gente. Fino ad oggi ci ho provato. Tempo sprecato. Vale su tutto, su ar… - PiemonteInforma : #Covid #Piemonte Sono 24.867 i vaccinati oggi. A 3.385 è stata somministrata la prima dose, a 6.130 la seconda, a 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Positivo alil sindaco di Firenze Dario Nardella. Lo ha reso noto lui stesso su Twitter. "È toccato anche ... Dalavoro da casa. L'impegno per Firenze non si ferma. Un abbraccio virtuale, a ...Un parente fino adsconosciuto del coronavirus Sars - CoV - 2 è stato identificato nelle acque reflue delle ...dati internazionali che raccolgono le sequenze genetiche del virus che causa il-...(Adnkronos) – Sono 7.405 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 78 morti, ma solo ...(PerugiaToday) Altri 351 casi di Covid-19 sono stati riscontrati a Perugia (3.727), 153 a Terni (2.217) e 75 di fuori regione (1.093) In leggero aumento, quindi, anche i pazienti Covid, passati da 225 ...