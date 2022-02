Covid oggi Sicilia | 7 405 contagi | bollettino 5 febbraio

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.405 i nuovida Coronavirus, 52022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 78 morti, ma solo 5 si sono registrati ieri, mentre gli altri si riferiscono a giorni precedenti. Le vittime nella Regione sono state 8.780 dall’inizio dell’emergenza pandemica. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 47.091 tamponi, tra molecolari e antigenici. Gli attuali positivi salgono così a 265.146 nell’isola. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.414, mentre si trovano in terapia intensiva 128 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.647 a Palermo, 1.204 a Catania, 1.420 a Messina, 676 a Ragusa, 447 a Trapani, 752 a Siracusa, 555 a ...

Sono 93.157 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 846.480 tamponi. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 375 i morti. (Adnkronos) – Sono 93.157 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 5 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 5.484 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4.264 dopo test antigenico), pari al 7,4% di 74.234 tamponi eseguiti.