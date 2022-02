Covid oggi Russia | 170mila contagi in 24 ore

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, oltre 170.000 casi di Coronavirus in un solo giorno. I dati, per la prima volta così alti, riportati dall’agenzia Tass, parlano di 177.282e 714 decessi per complicanze riconducibili all’infezione, che portano il bollettino a 12.630.047 casi con 334.753 morti dall’inizio della pandemia. A Mosca in 24 ore sono stati accertati 22.444 casi e si sono registrati 82 decessi.attribuiti alla variante Omicron del coronavirus sono stati confermati in 84 regioni del Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - juv3ntin0vero : RT @enricoI00: Deceduto oggi di COVID. Un giorno qualcuno dovrà rendere conto di tutto ciò - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi: Il report settimanale dell’Istituto sup… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Prima di ora, la quarta iniezione in Israele era riservata agli over 60: adsono oltre 600mila ...sclerosi multipla che non hanno risposto a sufficienza alla seconda dose di vaccino contro- ...Danimarca, dalle mascherine al Green pass davia tutte le restrizioni: 'Ilnon è più una malattia socialmente critica' Norvegia, solo distanza sociale Dopo la Danimarca, anche la Norvegia ...Covid in Russia, oltre 170.000 casi di Coronavirus in un solo giorno. I dati, per la prima volta così alti, riportati dall’agenzia Tass, parlano di 177.282 contagi e 714 decessi per complicanze ...La dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio rispetto a quanto avviene nei non vaccinati. L’efficacia del vaccino, intesa come ...