Covid oggi Puglia, 6.269 contagi e 8 morti: bollettino 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.269 i nuovi contagi Covid oggi 5 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 8 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 54.279 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.788; Bat: 575; Brindisi: 542; Foggia: 924; Lecce: 1.582; Taranto: 788; Residenti fuori regione: 51; Provincia in definizione: 19. Sono 108.012 le persone attualmente positive, 753 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva.. Dati complessivi: 638.002 casi totali; 7.978.647 tamponi eseguiti, 522.676 persone guarite e 7.314 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.269 i nuoviin, secondo i dati dell’ultimo. Si registrano altri 8. I nuovi casi, individuati attraverso 54.279 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.788; Bat: 575; Brindisi: 542; Fa: 924; Lecce: 1.582; Taranto: 788; Residenti fuori regione: 51; Provincia in definizione: 19. Sono 108.012 le persone attualmente positive, 753 le ricoverate in area non critica e 66 in terapia intensiva.. Dati complessivi: 638.002 casi totali; 7.978.647 tamponi eseguiti, 522.676 persone guarite e 7.314 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - AngeloCiocca : #worldcancerday . Molte parole, pochi fatti. Sono tantissimi gli oncologi che oggi, a causa della #Pandemia da… - Maia1967 : Purtroppo tocca retwittare l'ovvio. Proprio oggi tornando a casa ho sentito due che dicevano, molto contrariati: 'h… - fisco24_info : Covid oggi Italia, cambia la quarantena per non vaccinati: (Adnkronos) - Circolare del ministero della Salute: pass… -