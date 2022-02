Covid oggi Italia, terapie intensive stabili al 15% (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid e terapie intensive in Italia, ecco l’ultima fotografia della situazione. L’occupazione media, a livello nazionale, dei posti letto Covid nelle terapie intensive degli ospedali Italiani si mantiene stabile – da due giorni – al 15%, mentre registra nelle ultime 24 ore un aumento in 6 regioni, un calo in 4 regioni/province autonome, le altre sono stabili, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, si registra l’aumento di 1 punto percentuale in Abruzzo (che si attesta così al 18%); Friuli Venezia Giulia (22%); Lazio (21%); Liguria (14%), mentre il Molise sale di 3 punti percentuali, raggiungendo l’8%. L’occupazione delle terapie ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, ecco l’ultima fotografia della situazione. L’occupazione media, a livello nazionale, dei posti lettonelledegli ospedalini si mantiene stabile – da due giorni – al 15%, mentre registra nelle ultime 24 ore un aumento in 6 regioni, un calo in 4 regioni/province autonome, le altre sono, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, si registra l’aumento di 1 punto percentuale in Abruzzo (che si attesta così al 18%); Friuli Venezia Giulia (22%); Lazio (21%); Liguria (14%), mentre il Molise sale di 3 punti percentuali, raggiungendo l’8%. L’occupazione delle...

