Covid: morto a 53 anni il titolare del Grand Hotel Rimini (Di sabato 5 febbraio 2022) È morto a 53 anni Gianni Batani, uno dei titolari del gruppo Batani Select Hotels che, insieme alle sorelle Cristina e Paola e alla madre Luciana, gestisce alcune strutture ricettive di lusso della ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Èa 53GiBatani, uno dei titolari del gruppo Batani Selects che, insieme alle sorelle Cristina e Paola e alla madre Luciana, gestisce alcune strutture ricettive di lusso della ...

Advertising

stanzaselvaggia : È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo,… - DavidPuente : Tutto ciò si poteva evitare - Corriere : Il biologo no vax Franco Trinca morto di Covid. In tv sosteneva le cure a base di vitamine - salvo_mariella : RT @stanzaselvaggia: È morto per polmonite da Covid il biologo no vax Franco Trinca, spesso ospite in tv. Ha rifiutato fino all’ultimo, anc… - Nutizieri : Morto di Covid a 53 anni il titolare del Grand Hotel di Rimini -