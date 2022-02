Covid Marche oggi, 2.484 contagi e 4 morti: bollettino 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.484 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 febbraio 2022 nelle Marche secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 4. Da lunedì la Regione entrerà in zona arancione. Da ieri i guariti sono stati 2.312. I positivi al momento nella Regione sono 25.371. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 714, Macerata a 521, Pesaro e Urbino a 413, Ascoli Piceno a 400 e Fermo a 329. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.484 i nuovida Coronavirus, 52022 nellesecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri isono stati 4. Da lunedì la Regione entrerà in zona arancione. Da ieri i guariti sono stati 2.312. I positivi al momento nella Regione sono 25.371. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ancona a 714, Macerata a 521, Pesaro e Urbino a 413, Ascoli Piceno a 400 e Fermo a 329. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

lifestyleblogit : Covid Marche oggi, 2.484 contagi e 4 morti: bollettino 5 febbraio - - questdecisione : i cani come test per rilevare la positività al Covid-19. Dall'Università Politecnica delle Marche qui sotto il vide… - elisadalbosco : Più precisi dei test antigenici rapidi Ecco i cani che fiutano il Covid Dalle Marche il primo studio in Italia | Cr… - News24_it : Covid Marche oggi, 2.484 contagi e 4 morti: bollettino 5 febbraio - Adnkronos - telodogratis : Covid Marche oggi, 2.484 contagi e 4 morti: bollettino 5 febbraio -