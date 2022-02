Covid: Liguria,calano nuovi casi e tamponi, stabili ricoveri (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono 2.478 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 22.712 tamponi di cui 4.206 molecolari e 18.506 test antigenici rapidi. A Genova il maggior numero di nuovi casi (1. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono 2.478 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore in, a fronte di 22.712di cui 4.206 molecolari e 18.506 test antigenici rapidi. A Genova il maggior numero di(1.

Advertising

RegLiguria : VACCINAZIONI ANTI COVID LIGURIA 5 FEBBRAIO 2022 Vaccini somministrati: 3.279.940 ?? Prima e seconda dose: 1.170.97… - BabboleoNews : 'Un solo grido, torniamo a vivere. Ho ricoverato 5 mila pazienti e nelle ultime tre settimane non ho morti #Covid .… - denpopz : RT @DrApocalypse: Non si parla più di Covid. Si discute di Morandi con gli occhi a <3 per MahmoodBlanco, si percula Canalis che da LA ince… - TeoPadawan : RT @DrApocalypse: Non si parla più di Covid. Si discute di Morandi con gli occhi a <3 per MahmoodBlanco, si percula Canalis che da LA ince… - _LoZio : RT @DrApocalypse: Non si parla più di Covid. Si discute di Morandi con gli occhi a <3 per MahmoodBlanco, si percula Canalis che da LA ince… -