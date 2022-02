Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 5 febbraio (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, sabato 5 febbraio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da Coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster mentre i contagi sono in calo. Sono 10.012 i nuovi contagi Covid oggi 5 febbraio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 37 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriinoggi, sabato 52022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda Coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto su campagna vaccinale e il booster mentre isono in calo. Sono 10.012 i nuovioggi 5in Veneto, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 37 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello ...

Advertising

Giorgiolaporta : Prima pagina del quotidiano di #Bruxelles. Dopo 4 giorni di consultazioni, gli esperti hanno rifiutato l'obbligo di… - fattoquotidiano : Se è vero che “Draghi riapre l’Italia” (Repubblica) e dal 7 febbraio “l’Italia sarà più aperta” (Corriere), i 400 m… - marcodimaio : Il monitoraggio dell'Iss sulla situazione #Covid in Italia ci dice che per la prima volta da settimane i numeri sta… - Clarembaldo : RT @Michele_Arnese: Covid, gennaio 2022. In Italia il più alto numero di morti: 9.260 a fronte di poco più di 4 milioni di contagi. La Fran… - BeatriceCovassi : RT @Avvenire_Nei: Covid. Ecco la road map delle riaperture, in 45 giorni l'Italia sarà «più libera» -