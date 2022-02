Covid, Iss: mortalità 25 volte più alta tra i non vaccinati rispetto a chi ha avuto il booster. La terza dose protegge al 95% da malattia grave (Di sabato 5 febbraio 2022) Le persone non vaccinate contro il Covid finiscono dieci volte di più in ospedale e 27 volte di più in terapia intensiva rispetto a chi ha fatto la dose booster. È quanto emerge dalla versione integrale del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato sabato. Il tasso di ospedalizzazione, standardizzato per età, nella popolazione non vaccinata di età superiore a 12 anni è infatti di 348,2 ricoveri ogni 100mila abitanti nel periodo 17 dicembre-16 gennaio, mentre tra i vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni il valore scende a 55,6 (circa sei volte inferiore) e crolla a 34,8 tra chi ha ricevuto la dose aggiuntiva. Il tasso di ricovero in terapia intensiva è invece di 38,4/100mila abitanti tra i non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Le persone non vaccinate contro ilfiniscono diecidi più in ospedale e 27di più in terapia intensivaa chi ha fatto la. È quanto emerge dalla versione integrale del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, pubblicato sabato. Il tasso di ospedalizzazione, standardizzato per età, nella popolazione non vaccinata di età superiore a 12 anni è infatti di 348,2 ricoveri ogni 100mila abitanti nel periodo 17 dicembre-16 gennaio, mentre tra icon ciclo completo da meno di 120 giorni il valore scende a 55,6 (circa seiinferiore) e crolla a 34,8 tra chi ha ricevuto laaggiuntiva. Il tasso di ricovero in terapia intensiva è invece di 38,4/100mila abitanti tra i non ...

