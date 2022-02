Covid, Iss: «I non vaccinati muoiono 25 volte di più: il booster protegge al 95%» (Di sabato 5 febbraio 2022) Un nuovo preoccupante dato emerge dal rapporto esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale condotto dall’Istituto superiore di Sanità. La mortalità legata al Covid nei soggetti non vaccinati è 25 volte più alta rispetto a chi ha ricevuto la dose booster del vaccino anti-Coronavirus. Il report mette dunque a confronto i non vaccinati con i soggetti a cui è stata somministrata la terza dose ed evidenzia anche che nei primi il tasso dei ricoveri nei reparti ordinari, in area non critica, è più alto di 10 volte mentre per i ricoveri nelle terapie intensive il dato è di 27 volte maggiore. Quanto protegge la terza dose? L’Iss conclude dunque che il booster protegge al 95% dalle forme gravi ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Un nuovo preoccupante dato emerge dal rapporto esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale condotto dall’Istituto superiore di Sanità. La mortalità legata alnei soggetti nonè 25più alta rispetto a chi ha ricevuto la dosedel vaccino anti-Coronavirus. Il report mette dunque a confronto i noncon i soggetti a cui è stata somministrata la terza dose ed evidenzia anche che nei primi il tasso dei ricoveri nei reparti ordinari, in area non critica, è più alto di 10mentre per i ricoveri nelle terapie intensive il dato è di 27maggiore. Quantola terza dose? L’Iss conclude dunque che ilal 95% dalle forme gravi ...

