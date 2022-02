Covid, in Italia spesi oltre due miliardi nelle farmacie (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Il Covid ha portato gli Italiani a spendere – e tanto – in test e prodotti di farmacia, come riporta l’Ansa. Covid, due miliardi spesi nelle farmacie Il Covid ha portato a tante conseguenze, e l’ultima sono le cifre spese nelle farmacie, su praticamente ogni “articolo” riguardi il virus: dai test antigenici, ai saturimetri fino alle ovvie mascherine. Solo nel primo mese del 2022 i tamponi rapidi hanno generato una spesa di 58 milioni di euro. Una crescita enorme se paragonata al 2021: l’anno scorso i test veloci avevano prodotto una spesa di “appena” 140 milioni di euro, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, mentre le mascherine hanno fruttato altri 143 milioni. Ma il cosiddetto “paniere” dei prodotti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb – Ilha portato glini a spendere – e tanto – in test e prodotti di farmacia, come riporta l’Ansa., dueIlha portato a tante conseguenze, e l’ultima sono le cifre spese, su praticamente ogni “articolo” riguardi il virus: dai test antigenici, ai saturimetri fino alle ovvie mascherine. Solo nel primo mese del 2022 i tamponi rapidi hanno generato una spesa di 58 milioni di euro. Una crescita enorme se paragonata al 2021: l’anno scorso i test veloci avevano prodotto una spesa di “appena” 140 milioni di euro, soprattutto nell’ultima parte dell’anno, mentre le mascherine hanno fruttato altri 143 milioni. Ma il cosiddetto “paniere” dei prodotti ...

