Covid, il bollettino del 5 febbraio: 93.157 nuovi casi e 375 decessi (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 93.157 casi e 375 decessi. In calo oltre al numero dei decessi anche le terapie intensive (-29) e ricoveri (-385). Sono stati in tutto 846.480 tamponi eseguiti, con un tasso di positività che scende ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 5 febbraio 2022) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 93.157e 375. In calo oltre al numero deianche le terapie intensive (-29) e ricoveri (-385). Sono stati in tutto 846.480 tamponi eseguiti, con un tasso di positività che scende ... sul sito.

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino del 5 febbraio: 93.157 casi e 375 decessi - Adnkronos : Covid in #Germania, il bollettino di oggi. #ultimora - Libero_official : Il #bollettino del 5 febbraio: 93.157 contagiati, 182.616 guariti e 375 morti. Meno di 100mila casi per il secondo… - bizcommunityit : Bollettino Covid Italia, 93.157 contagi e 375 morti per Coronavirus: i dati di sabato 5 febbraio - sscalcionapoli1 : Protezione Civile, il bollettino: 93.157 nuovi contagiati (-89.836 positivi rispetto a ieri). 375 morti in 24h… -