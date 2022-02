Covid e scuola: da Dad dimezzata ai tamponi fai da te, le novità da lunedì (Di sabato 5 febbraio 2022) Le nuove misure sono state decise dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 febbraio. Per le scuole dell’infanzia, l’attività educativa è sospesa per cinque giorni con cinque o più casi di positività. Per la primaria, con cinque casi proseguono in presenza - con mascherina Ffp2 e senza sintomi - i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione. Per la secondaria di I e II grado, non vaccinati in dad con due o più casi Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 febbraio 2022) Le nuove misure sono state decise dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 febbraio. Per le scuole dell’infanzia, l’attività educativa è sospesa per cinque giorni con cinque o più casi di positività. Per la primaria, con cinque casi proseguono in presenza - con mascherina Ffp2 e senza sintomi - i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione. Per la secondaria di I e II grado, non vaccinati in dad con due o più casi

