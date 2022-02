Covid: dose booster protegge al 95% da malattia grave (Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA - La notizia è assai confortante in un momentio di grave disorientamento come questo: la dose booster del vaccino anti Covid-19 protegge al 95% dalle forme gravi della malattia e al 67% dal contagio rispetto a quanto avviene nei non vaccinati: lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo "Report esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 5 febbraio 2022) ROMA - La notizia è assai confortante in un momentio didisorientamento come questo: ladel vaccino anti-19al 95% dalle forme gravi dellae al 67% dal contagio rispetto a quanto avviene nei non vaccinati: lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo "Report esteso su sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale". L'articolo proviene da Firenze Post.

