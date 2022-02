Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati (Di sabato 5 febbraio 2022) commenta Passa da dieci a cinque giorni la quarantena per le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) e senza sintomi che sono entrate in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) commenta Passa da dieci a cinque giorni laper le persone non vaccinate (o che abbiano effettuato solo il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni) e senza sintomi che sono entrate in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati #covid #ministerodellasalute… - inximkr : Ora vi spiego come si combatte un virus mortale a colpi di circolari e decretini - orizzontescuola : Nuova normativa su gestione casi COVID e lo svolgimento delle attività didattiche: scarica esempio di circolare - martinedonofrio : RT @MediasetTgcom24: Covid, circolare ministero: quarantena abbreviata a 5gg per non vaccinati #covid #ministerodellasalute -