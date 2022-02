Covid, arriva il vaccino senza brevetto. Peccato che ai nostri governanti non interessi (Di sabato 5 febbraio 2022) C’è una scienziata italo-honduregna, Maria Elena Bottazzi, che ha scoperto un nuovo vaccino, il Corbevax, contro il Covid-19 prodotto dal Centro per lo Sviluppo di Vaccini del Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine. I dati fino ad ora conosciuti ci dicono che è estremamente efficace contro le varianti Alfa, Beta e Delta e i test che si stanno completando sembrano fornire simili risultati anche contro Omicron. E’ un vaccino semplice da produrre, richiede metodiche conosciute e utilizzate da anni per altri vaccini di uso comune, non necessita della catena del freddo, costa meno di due euro a dose e non è coperto da brevetto perché la dott.ssa Bottazzi e i suoi colleghi vi hanno rinunciato facendo un regalo all’intera umanità in nome del diritto universale alle cure. Tutto questo non pare interessare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) C’è una scienziata italo-honduregna, Maria Elena Bottazzi, che ha scoperto un nuovo, il Corbevax, contro il-19 prodotto dal Centro per lo Sviluppo di Vaccini del Texas Children’s Hospital e dal Baylor College of Medicine. I dati fino ad ora conosciuti ci dicono che è estremamente efficace contro le varianti Alfa, Beta e Delta e i test che si stanno completando sembrano fornire simili risultati anche contro Omicron. E’ unsemplice da produrre, richiede metodiche conosciute e utilizzate da anni per altri vaccini di uso comune, non necessita della catena del freddo, costa meno di due euro a dose e non è coperto daperché la dott.ssa Bottazzi e i suoi colleghi vi hanno rinunciato facendo un regalo all’intera umanità in nome del diritto universale alle cure. Tutto questo non pare interessare ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, una “supermascherina” promette di bloccare i #virus. Quando arriva e quanto costa: - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il nuovo vaccino antiCovid libero da brevetto non interessa i nostri governanti: nessuno deve ostacolare il dominio di Bi… - ilfattoblog : 'Il nuovo vaccino antiCovid libero da brevetto non interessa i nostri governanti: nessuno deve ostacolare il domini… - LifeJoining : RT @lefrasidiosho: La #pillola anti #COVID #Pfizer arriva in Italia - Connessioni : RT @Connessioni: #Covid, l'Iss: tasso di mortalità 25 volte superiore nei novax. Il dato arriva dallo studio dell'Istituto Superiore di San… -