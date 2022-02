Covid: allo Spallanzani primo paziente in Italia trattato con pillola antivirale Paxlovid (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - All'Istituto Spallanzani di Roma il primo paziente Covid-19 trattato con la pillola antivirale di Pfizer in Italia. Paxlovid è stato prescritto a un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19... Leggi su europa.today (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - All'Istitutodi Roma il-19con ladi Pfizer inè stato prescritto a un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e-19...

Advertising

SkyTG24 : Covid, allo Spallanzani il primo curato in Italia con pillola Paxlovid - Agenzia_Ansa : Allo Spallanzani di Roma il primo paziente positivo al Covid-19 curato con Paxlovid. Si tratta di un uomo di 54 ann… - fattoquotidiano : Studenti disabili a casa perché i docenti di sostegno sostituiscono quelli di ruolo assenti per Covid. Le associazi… - telodogratis : Covid: allo Spallanzani primo paziente in Italia trattato con pillola antivirale Paxlovid - FrancoLaFava1 : RT @mark_dive: Il CDC elimina migliaia di decessi per vaccino COVID dal sito Web VAERS. 14/12/20 - 19/07/21: 12.313 decessi segnalati ch… -