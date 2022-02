Advertising

reportrai3 : Il Covid non sparirà, continuerà a colpirci con nuove ondate. I vaccinati tra i 5 e 11 anni sono il 31%. E sotto qu… - RaiTre : Cuba è il primo Paese al mondo in cui è stato somministrato un vaccino contro il #Covid anche per i bambini tra 2-5… - iconanews : Covid, a Cuba il 95% dei bambini dai due anni è vaccinato - nebenet : RT @confundustria: Italia decessi Covid media ultimi 7 giorni 364/die con vaccino da 19,70€ Cuba decessi Covid media ultimi 7 giorni 6… - VincenzoIanno16 : Il quotidiano britannico The Guardian sottolinea il successo della vaccinazione pediatrica anti-covid-19 a Cuba - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cuba

Agenzia ANSA

quasi tutti i bambini sono stati vaccinati contro il. Lo riporta il Guardian sottolineando che il 95% della popolazione, tra i due e i 18 anni è stato immunizzato. "Sebbene il virus ...Da quando aveva 18 anni e fino al 2010 ha vissuto a, dove avrebbe studiato all'Istituto ... " L'abbiamo fatto in periodoanche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito : ...(ANSA) - ROMA, 05 FEB - A Cuba quasi tutti i bambini sono stati vaccinati contro il Covid. Lo riporta il Guardian sottolineando che il 95% della popolazione, tra i due e i 18 anni è stato immunizzato.Talha Burki reports. As DR Congo and Guinea experience concurrent Ebola and COVID-19 outbreaks, the countries face the challenge of vaccinating people against both. Paul Adepoju reports. Cuba's ...