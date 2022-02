Così il Covid uccide chi è senza vaccino: i dati, in Italia (Di sabato 5 febbraio 2022) Studio dell’Università Cattolica: tra i 40 e i 49 anni il tasso di letalità del coronavirus è di 1,8 volte più alto di quello degli incidenti stradali. Nella fascia 10-19 supera di 2,8 quello delle polmoniti Leggi su corriere (Di sabato 5 febbraio 2022) Studio dell’Università Cattolica: tra i 40 e i 49 anni il tasso di letalità del coronavirus è di 1,8 volte più alto di quello degli incidenti stradali. Nella fascia 10-19 supera di 2,8 quello delle polmoniti

Così il Covid uccide chi è senza vaccino: i dati, in Italia Ma è 20 volte più alto nella classe di età 60 - 69 anni: 122,9 su 100 mila per Covid, 6 per 100 mila quello dei decessi per incidenti stradali. Nella classe di età 10 - 19 anni il virus causa un ...

Ma è 20 volte più alto nella classe di età 60 - 69 anni: 122,9 su 100 mila per Covid, 6 per 100 mila quello dei decessi per incidenti stradali. Nella classe di età 10 - 19 anni il virus causa un ...