Cosenza-Brescia, Serie B: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di sabato 5 febbraio 2022) Cosenza-Brescia in campo questo pomeriggio al “San Vito-Marulla” a partire dalle 14.00, quale gara valida per la 21a giornata del campionato di Serie B 21-22. I padroni di casa sono chiamati a macinare punti per portarsi fuori dalla zona playout, mentre le Rondinelle devono riprendere a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Lecce. Così le probabili formazioni del match. Statistiche e curiosità di Cosenza-Brescia Il Cosenza, con 17 punti dopo 20 giornate (4 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte), si trova ad arrancare in 17a posizione. La zona salvezza è distante di 5 lunghezze. Nelle due gare disputate dalla formazione di Occhiuzzi nel mese di gennaio, i rossoblù hanno fatto registrare prima la sconfitta interna contro l’Ascoli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)in campo questo pomeriggio al “San Vito-Marulla” a partire dalle 14.00, quale gara valida per la 21a giornata del campionato diB 21-22. I padroni di casa sono chiamati a macinare punti per portarsi fuori dalla zona playout, mentre le Rondinelle devono riprendere a vincere per non perdere ulteriore terreno dalla capolista Lecce. Così ledel match. Statistiche e curiosità diIl, con 17 punti dopo 20 giornate (4 vittorie, 5 pareggi, 11 sconfitte), si trova ad arrancare in 17a posizione. La zona salvezza è distante di 5 lunghezze. Nelle due gare disputate dalla formazione di Occhiuzzi nel mese di gennaio, i rossoblù hanno fatto registrare prima la sconfitta interna contro l’Ascoli ...

