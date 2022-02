Coronavirus oggi Anelli | circa 15mila medici non vaccinati | 2254 sospesi finora

Advertising

Corriere : ?? Addio alle restrizioni anti-coronavirus: a partire da oggi l’obbligo di indossare le mascherine e di esibire il G… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 5 febbraio - charliecarla : USA, Governatore IOWA:'Oggi annuncio la fine del Public Health Disaster P., in vigore dalle 23:59 del 15 febbraio.… - fanpage : Dal bollettino #COVID19 di oggi è ancora più forte la discesa dei contagi, ma il conto dei morti continua a restare… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 57 su 100. Nota metodologica completa:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

in regione sono 2.149 i guariti dal virus, 2.235 i nuovi positivi al(1.383 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 mesi e 99 anni. Sono stati eseguiti 5.885 tamponi ...RISULTATI SERIE A: ROMA DELUDE,IL DERBY Il quadro dei risultati Serie A si apre con un pareggio per 0 - 0 in Roma Genoa che ...(il serbo non ha giocato l'ultima essendo positivo al), ...L’aggiornamento in Emilia-Romagna oggi 5 febbraio. Sono 8.274 i nuovi casi di oggi con quasi 52mila i tamponi fatti. Il punto Covid a Ravenna oggi 5 febbraio. Nel territorio provinciale di Ravenna ...Oggi in Italia si sono registrati 93.157 casi di Covid-19 e 375 vittime. Sono i numeri del bollettino del Ministero della Salute di oggi, sabato 5 febbraio. Nell'ultimo giorno in Italia sono stati ...