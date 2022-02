Coronavirus, nel Lazio in calo positivi e ricoveri. D’Amato: ‘Chi non è vaccinato rischia la vita’ (Di sabato 5 febbraio 2022) Continuano a scendere i nuovi casi positivi nel Lazio e tutti gli ultimi dati, dai decessi ai ricoveri fino alle terapie intensive, sono in miglioramento. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 9.161 nuovi contagi (-2.554 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 23 i decessi (-18), 2.061 i ricoverati (-16), 195 le terapie intensive (-1) E 9.042 i guariti. Leggi anche: Regione Lazio, positivo al Covid Alessio D’Amato: ‘Ecco come sto’ “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9.3% e i casi a Roma città sono a quota 4.294. Nel Lazio – ha spiegato l’assessore D’Amato – assistiamo a un deciso calo del numero dei positivi e si torna sotto quota 10 mila”. Poi il Responsabile alla Sanità, che in queste ore è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Continuano a scendere i nuovi casinele tutti gli ultimi dati, dai decessi aifino alle terapie intensive, sono in miglioramento. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 9.161 nuovi contagi (-2.554 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 23 i decessi (-18), 2.061 i ricoverati (-16), 195 le terapie intensive (-1) E 9.042 i guariti. Leggi anche: Regione, positivo al Covid Alessio: ‘Ecco come sto’ “Il rapporto trae tamponi è al 9.3% e i casi a Roma città sono a quota 4.294. Nel– ha spiegato l’assessore– assistiamo a un decisodel numero deie si torna sotto quota 10 mila”. Poi il Responsabile alla Sanità, che in queste ore è ...

