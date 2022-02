Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di sabato 5 febbraio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 febbraio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Advertising

folucar : RT @lucarango88: ??#Italia #coronavirus #5febbraio Casi +93.157(11.542.793 +0,81%) Guariti +182.618(9.265.708 +2,01%) Morti +375(148.542 +0… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 febbraio: 93.157 nuovi casi, i morti sono 375 - yutakama : RT @RaiNews: #Coronavirus, 93.157 nuovi contagi e 375 morti nelle ultime 24 ore in Italia - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati. In Italia altri 93.157 casi e 375 vittime - NoiNotizie : #coronavirus: #Italia, 2128543 attualmente positivi a test (-89801 in un giorno) con 148542 decessi (375) e 9265708… -