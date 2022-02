Coronavirus | 93 157 contagi e 375 morti nelle ultime 24 ore Calano ancora i ricoveri ordinari -385 e le intensive -29

(Di sabato 5 febbraio 2022) I dati del sabato confermano la tendenza alla contrazione dell’ondata epidemica di. Sono infatti 93.157 i nuovida Covid24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, con altre 375 vittime. Meno di ieri, quando i casi erano stati circa 99mila con 433, e soprattutto molti meno dello stesso giorno della scorsa settimana. Sabato 29 gennaio, infatti, ierano stati 137.147. Migliora la situazione anche sul fronte degli ospedali. Rispetto a venerdì, infatti, il numero dei ricoverati nei repartiè sceso di 385 unità e 29 in meno sono i pazientiterapie, con 104 ingressi giornalieri. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

