Corona virus | Italia | 2128543 attualmente positivi a test -89801 in un giorno con 148542 decessi 375 e guariti Totale di casi 93157 Dati della protezione civile | effettuati 846480 tamponi

nononono0039 : @maurovanetti Io però non ho mai sentito parlare di un vaccino definitivo per un corona virus che ha la caratterist… - alelmail : @PaoloZoccoli @a_meluzzi Un Medico che ha studiato lo sapeva che non esiste un vaccino per un Virus mutageno come i… - rubbo_rosario : RT @sadefenza: Denuncia davanti alla Corte penale internazionale (CPI). I “vaccini” del Corona Virus. Codice di Norimberga, Crimini contro… - ilbisa1 : I “vaccini” del Corona Virus: Codice di Norimberga, Crimini contro l'umanità, Crimini di guerra e Crimini di aggres… - Loredanataberl1 : RT @sadefenza: Denuncia davanti alla Corte penale internazionale (CPI). I “vaccini” del Corona Virus. Codice di Norimberga, Crimini contro… -

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 05 febbraio 2022 6.269 Nuovi casi 54.279 Test giornalieri 8 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 1.788 ...Una bambina di due anni è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari ed è ricoverata in Rianimazione per colpa del Covid. La piccola è partita da Foggia giovedì ...Saturday February 5, 2022 Grigor Dimitrov has tested positive for Covid-19 for a second time. The Bulgarian, who contracted Covid in 2020 after taking part in Novak Djokovic’s Adria Tour, has ...Oggi in Italia si sono registrati 93.157 casi di Covid-19 e 375 vittime. Sono i numeri del bollettino del Ministero della Salute di oggi, sabato 5 febbraio. Nell'ultimo giorno in Italia sono stati ...