Corona virus: Italia, 2128543 attualmente positivi a test (-89801 in un giorno) con 148542 decessi (375) e 9265708 guariti (182618). Totale di 11542793 casi (93157) Dati della protezione civile: effettuati 846480 tamponi (Di sabato 5 febbraio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 2128543 attualmente positivi a test (-89801 in un giorno) con 148542 decessi (375) e 9265708 guariti (182618). Totale di 11542793 casi (93157) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 846480 tamponi</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di sabato 5 febbraio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(375) e).di) proviene da Noi ...

Advertising

nononono0039 : @maurovanetti Io però non ho mai sentito parlare di un vaccino definitivo per un corona virus che ha la caratterist… - alelmail : @PaoloZoccoli @a_meluzzi Un Medico che ha studiato lo sapeva che non esiste un vaccino per un Virus mutageno come i… - rubbo_rosario : RT @sadefenza: Denuncia davanti alla Corte penale internazionale (CPI). I “vaccini” del Corona Virus. Codice di Norimberga, Crimini contro… - ilbisa1 : I “vaccini” del Corona Virus: Codice di Norimberga, Crimini contro l'umanità, Crimini di guerra e Crimini di aggres… - Loredanataberl1 : RT @sadefenza: Denuncia davanti alla Corte penale internazionale (CPI). I “vaccini” del Corona Virus. Codice di Norimberga, Crimini contro… -