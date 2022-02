CorMez | la sosta ha aiutato Osimhen Lunghi colloqui con Spalletti per approfondire la tattica

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 febbraio 2022) Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, laha fatto bene a Victor, che aspira ad un posto da titolare contro il Venezia, domani, al ritorno in campionato. L’attaccante nigeriano ha avuto modo di lavorare in tranquillità con Luciano, approfondendo diversi aspetti tattici di gioco. “Lahatantosia dal punto di vista della forma che sotto l’aspetto psicologico. Ha digerito la mancata partecipazione alla Coppa d’Africa, in cui il Senegal di Koulibaly sfiderà in finale l’Egitto, è cresciuto sotto tutti gli aspetti con gli allenamenti.gli ha parlato tanto, ha approfondito delle situazioni tattiche perché il Napoli ha bisogno non solo dell’attacco alla profondità ma che sappia fare il riferimento, legare il ...