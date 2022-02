Coppa d’Africa 2022 | da 0-3 a 3-3 e vittoria ai rigori | terzo posto Camerun | Burkina Faso battuto

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Partita piena di emozioni quella che ha chiuso il percorso del, paese ospitante, nella. Contro il, la partita si rivela decisamente più complicata del previsto, dato che la formazione di Conceicao a inizio secondo tempo si ritrova sotto per 0-3 grazie ai gol di Yago e Outtara inframezzati dall’autogol di Onana. Ma la rete di Bahoken e la doppietta di Aboubakar in due minuti regala il pareggio al, che poi ha la meglio per 3-5 ai: decisivo l’errore di Touré per il. RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.