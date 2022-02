Convocati Lazio per la sfida alla Fiorentina | c’è Cabral | out Kamenovic

Advertising

ForzaLazio__ : I CONVOCATI DI SARRI PER FIORENTINA LAZIO - ForzaLazio__ : Convocati Sarri per #Fiorentina #Lazio - ndl00 : #Lazio, i convocati di #Sarri: torna #Pedro, prima per #Cabral. Confermati #Romero e #FlorianiMussolini. Assenti… - vocelaziale : #FiorentinaLazio?? #SerieATIM?? I convocati della #Lazio: Prima chiamata per #Cabral? Assenti #Acerbi, #AkpaAkpro… - Fiorentinanews : I convocati di #Sarri: svetta l'assenza pesante di #Acerbi mentre davanti recuperano due pezzi da novanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Lazio

... turno casalingo per la Roma, in serata Fiorentina -. Finale 3° - 4° posto per la Coppa d'... Di certo gli infortuni di pedine importanti come Tomori (che però risulta tra i), Kjaer cui ...Elenco(ECO/MATTM) Elenco(CHI/MATTM) Online il calendario con le date in cui ... 14 settembre 2021 ore 14.30, presso le seguenti sedi: 9 e 10 settembre 2021 ?: Nuova Fiera ...Si avvicina il match tra Fiorentina-Lazio, che andrà in scena al Franchi stasera a partire dalle 20.45, valevole per la 24esima giornata di Serie A Tim. Come di consuetudine, la Lazio ha pubblicato le ...Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori della Lazio convocati per la sfida di questa sera contro la Fiorentina.