Conferenza stampa Zanetti: «Napoli squadra meravigliosa. In campo con voglia e determinazione» (Di sabato 5 febbraio 2022) L’allenatore del Venezia Zanetti ha parlato in vista della partita contro il Napoli Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli. CONDIZIONE – «La situazione della squadra è buona, ovviamente chi è reduce dal Covid ed è rientrato in settimana ha meno minuti nelle gambe, questo in quanto i giocatori in questione non si sono potuti allenare a dovere». Napoli – «Rispetto alla partita d’andata, giocata ad agosto al Maradona di Napoli, siamo cresciuti, così però come sono cresciuti molto anche i nostri avversari. Ci troveremo d’innanzi una grande squadra con dei numeri importanti, una formazione che definirei meravigliosa sia ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) L’allenatore del Veneziaha parlato in vista della partita contro ilPaolo, allenatore del Venezia, ha parlato inalla vigilia della partita contro il. CONDIZIONE – «La situazione dellaè buona, ovviamente chi è reduce dal Covid ed è rientrato in settimana ha meno minuti nelle gambe, questo in quanto i giocatori in questione non si sono potuti allenare a dovere».– «Rispetto alla partita d’andata, giocata ad agosto al Maradona di, siamo cresciuti, così però come sono cresciuti molto anche i nostri avversari. Ci troveremo d’innanzi una grandecon dei numeri importanti, una formazione che definireisia ...

