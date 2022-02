Conferenza stampa Mazzarri: «Tante assenze, ma vogliamo dare fastidio all’Atalanta» (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media la partita di domani in trasferta contro l’Atalanta Walter Mazzarri ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le parole dell’allenatore del Cagliari: GARA – «Partita complicata quella di domani, ma noi ci siamo comportati bene siamo un Cagliari diverso e propositivo che cerca di fare quanto prepariamo in settimana. Abbiamo assenze, non piango chi manca, troverò 11 giocatori per dare filo da torcere» LOVATO – «Lovato è stato per me, oltre al campo e prima del Covid, è stato un gran giocatore. Non so quanti anni abbia di preciso, so che molto giovane ma sembra un veterano: è sicuro e sa quello che vuole oltre alle sue qualità. Spero che faccia una grande partita, non penso si emozioni contro ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walterpresenta ai media la partita di domani in trasferta contro l’Atalanta Walterha parlato inalla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Le parole dell’allenatore del Cagliari: GARA – «Partita complicata quella di domani, ma noi ci siamo comportati bene siamo un Cagliari diverso e propositivo che cerca di fare quanto prepariamo in settimana. Abbiamo, non piango chi manca, troverò 11 giocatori perfilo da torcere» LOVATO – «Lovato è stato per me, oltre al campo e prima del Covid, è stato un gran giocatore. Non so quanti anni abbia di preciso, so che molto giovane ma sembra un veterano: è sicuro e sa quello che vuole oltre alle sue qualità. Spero che faccia una grande partita, non penso si emozioni contro ...

