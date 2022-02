Confcommercio, allarme sulla crescita: Stime da rivedere, Pnrr sfida cruciale per il Sud (Di sabato 5 febbraio 2022) “Se le cose dovessero andare male vorrebbe dire che dopo gli impulsi pandemici e post pandemici dell’attività economica si tornerebbe a una crescita di ‘zero virgola’”. Non solo, ma “ci torniamo con 30 punti di rapporto debito-Pil in più”. Lo ha spiegato durante un briefing con i giornalisti Mariano Bella, direttore Ufficio Studi Confcommercio sottolineando che “questa è un’eredità che nessuna persona ragionevole vorrebbe lasciare e che certamente la next generation non vorrebbe accettare”. “La Nadef prevedeva una crescita del 4,7% il prossimo anno e le nuove previsioni, vedendo anche quello che sta succedendo in termini di inflazione, ci orienta più su questi numeri del Pil nel 2022”, ha evidenziato. Lo scarto tra il +4,7% previsto nella Nadef e le nuove Stime fornite da Confcommercio (+3,5/+3,7%) è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 febbraio 2022) “Se le cose dovessero andare male vorrebbe dire che dopo gli impulsi pandemici e post pandemici dell’attività economica si tornerebbe a unadi ‘zero virgola’”. Non solo, ma “ci torniamo con 30 punti di rapporto debito-Pil in più”. Lo ha spiegato durante un briefing con i giornalisti Mariano Bella, direttore Ufficio Studisottolineando che “questa è un’eredità che nessuna persona ragionevole vorrebbe lasciare e che certamente la next generation non vorrebbe accettare”. “La Nadef prevedeva unadel 4,7% il prossimo anno e le nuove previsioni, vedendo anche quello che sta succedendo in termini di inflazione, ci orienta più su questi numeri del Pil nel 2022”, ha evidenziato. Lo scarto tra il +4,7% previsto nella Nadef e le nuovefornite da(+3,5/+3,7%) è ...

Advertising

CuoreEconomico : Confcommercio chiede annullamento sanzioni e rateizzazioni @Confcommercio - teleischia : ALLARME TARI PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO. CONFCOMMERCIO CHIEDE ANNULLAMENTO SANZIONI E RATEIZZAZIONI - ag_notizie : Covid e danni alle imprese, l’allarme di Confcommercio: nel 2021 crescita inesistente - ConfcommercioTo : RT @CorriereToscano: #Firenze @ConfcommercioTo punta il dito su #aumento di #bollette e #COVID: 'Il #Governo @Palazzo_Chigi spieghi le moti… - AnsaSardegna : Covid: bar e ristoranti in crisi, perdite fino al 70%. Allarme Fipe Confcommercio: 'Azioni forti per sostenerci'… -