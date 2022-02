Conduttrice quinta serata Sanremo 2022 | chi affianca Amadeus oggi 5 febbraio la finale del Festival

(Di sabato 5 febbraio 2022) Si conclude questa sera ildi, tra poche ore le luci sul palco dell’Ariston si spegneranno ma non prima di aver ascoltato (di nuovo) tutte le 25 canzoni in gara. Solo una di queste vincerà e a decretarlo, insieme ad, ci sarà l’amatissima attrice Sabrina Ferilli. E’ lei, infatti, la co-di questa, super attesa dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Sabrina Ferilli aldi: età, carriera Sabrina Ferilli è nata a Roma il 28 giugno del 1964 da padre romano, dirigente del Partito Comunista Italiano, e da madre casertana, casalinga. Sabrina è cresciuta a Fiano Romano in provincia di Roma. Ha frequentato il liceo classico Orazio a Roma e ...

Ospiti della finale di Sanremo Con Amadeus a condurre la finale ci sarà Sabrina Ferilli,e ultima co -dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta . Sabrina Ferilli nei panni della co-conduttrice accanto ad Amadeus e Marco Mengoni - reduce dal 60mo platino della carriera - come ospite, oltre a Fabio Rovazzi e Orietta Berti: saranno loro a dettare ... Amadeus è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Per la finale, ha scelto di condurre con Sabrina Ferilli. Attrice e artista dai molteplici talenti, non è alla sua prima ...