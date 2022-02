Compleanno amaro allo United | Cristiano Ronaldo travolto dalle polemiche

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il suo trasferimento dalla Juve al Manchesterha fatto scalpore, maappare in difficoltà rispetto al passato. Nella giornata odierna il campione portoghese, cinque volte Pne d’Oro,ha compiuto 37 anni. In estate CR7 ha cambiato squadra e sorprendendo tutti gli addetti ai lavori ha lasciato la Juventus ed è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DbossVinay1 : RT @SkySport: Ronaldo, compleanno amaro: sbaglia un rigore e il Manchester United esce dalla FA Cup #SkySport #FACup #ManchesterUnited #Mid… - SkySport : Ronaldo, compleanno amaro: sbaglia un rigore e il Manchester United esce dalla FA Cup #SkySport #FACup… - andreastoolbox : Ronaldo, compleanno amaro: sbaglia un rigore e il Manchester United esce dalla FA Cup | Sky Sport - infoitsport : Ronaldo, compleanno amaro: sbaglia un rigore e il Manchester United esce dalla FA Cup - sportli26181512 : Ronaldo, compleanno amaro: sbaglia un rigore e il Manchester United esce dalla FA Cup: Passa il Middlesbrough prove… -

Compleanno amaro per Cristiano Ronaldo. Sei minuti prima della mezzanotte che segna le sue trentasette candeline, il giovane Anthony Elanga spara alto l'ottavo rigore e lo United esce dalla FA Cup.