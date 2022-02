Commissione impianti Coni Campania | Giuseppe Calicchio nominato presidente

(Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –della Federugby, è statodelladelRegionale per il prossimo quadriennio olimpico. Nella riunione del 31 gennaio, indetta dalRegionale delSergio Roncelli, che si è tenuta nella sede di via Alessandro Longo 46 a Napoli,giàdella FIRha ottenuto il voto all’unanimità dei colleghi dellaper una carica di estrema importanza. La, infatti, tenendo conto delle vigenti normative ...

Giuseppe Calicchio, Presidente della Federugby Campania, è stato nominato Presidente della Commissione Impianti del Coni Regionale per il prossimo quadriennio olimpico. Nella riunione del 31 gennaio, ...